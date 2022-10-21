НТУ став співорганізатором проєкту Європейського Союзу — День кар’єри ЄС 2022 в м. Тернополі

Студенти та випускники, які перебувають у активному пошуку місця праці та представники компаній-роботодавців, громадських організацій, волонтерських проєктів зустрілися на комунікаційному майданчику — День кар’єри ЄС 2022 в м. Тернополі, для останніх це була чудова нагода поділитися досвідом кар’єрного зростання, надати чимало корисних порад з власного досвіду та обрати серед активної студентської спільноти майбутніх працівників для своєї компанії.

Захід організовано в рамках проєкту Представництва Європейського Союзу «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні». Співорганізатором заходу виступив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

В рамках програми відбулося п’ять подій: панельна дискусія на тему “Професійний розвиток та європейська інтеграція” та чотири тематичних тренінги.

Учасниками панельної дискусії стали:

Кирик Сергій , заступник директора ТДВ «Булат»

, заступник директора ТДВ «Булат» Куриляк Анатолій , директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості

, директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Яремчук Ірина , голова ГО «Атом»

, голова ГО «Атом» Струтинська Ірина , доктор економічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя

, доктор економічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя Денис Черніков, менеджер проєкту ЄС «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»

Модератор — Олег Ляшук, доктор технічних наук, професор, перший проректор ТНТУ.

Панельна дискусія “Професійний розвиток та європейська інтеграція”

Учасники дискусії висловили власні погляди щодо питань студентської та викладацької міжнародної мобільності, проблем працевлаштування молоді, особливостей діяльності громадських організацій у профорієнтаційному напрямку, проблем та перспектив розвитку економіки з огляду на сучасний стан справ, місця та ролі Європейського Союзу у допомозі та сприянні Україні в складний історичний період тощо.

Тренінги

Тренінг № 1 «Психологічна стійкість як умова професійної продуктивності», тренерка: Гевко Мар’яна, психологиня, ГО «МІСТ»

Тренінг № 2 «Як правильно досягти поставлених цілей», тренерка: Романовська Катерина, керівник підвідділу пошуку, підбору та розвитку персоналу ТОВ Бортнеце

Тренінг № 3 «Як студенту отримати досвід роботи», тренерка: Яремчук Ірина, голова ГО «АТОМ»

Тренінг № 4 «Від студента до професіонала: як знайти себе на новому етапі життя», тренер: Будзан Богдан Павлович, науковець, державний та громадський діяч, фахівець з менеджменту та бізнес-освіти, професійний коуч та бізнес-консультант