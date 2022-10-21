Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 95,9 млн гривень

Упродовж трьох кварталів цього року місцеві бюджети територіальних громад Тернопільщини отримали майже 95,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевищило очікувані надходження на 10,9 млн гривень або 13 відсотків додатково.

Суттєва частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб, а це – 88 відсотків. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 84,7 млн грн податку на нерухоме майно. Приріст до січня-вересня минулого року склав 10,4 млн грн (плюс 14 відсотків).

Жителі області сплатили за нерухомість майже 11,2 млн грн цього платежу. Додатково фізособи перерахували трохи більше 1,4 млн грн або плюс 13 відсотків.

Найбільше податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, отримали місцеві скарбниці Тернопільського району – 75,8 млн гривень. Територіальні громади Чортківського та Кременецького районів збагатились на 13,8 млн грн та 6,3 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.