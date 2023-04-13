Репер ХАС вперше у Тернополі!

Готові до шаленого викиду адреналіну, драйву і нестримних емоцій?

Зустрічайте одного з найрутіших українських бітмейкерів – харизматичного репера ХАСа з сольним концертом 30 квітня 2023 року в Тернополі!





Учасник проекту «Україна має талант», фіналіст «Х-фактор», переможець музичної премії «Пісня року 2021», теле- і радіоведучий, ініціатор і автор соціальних проектів. Лише за період війни хіп-хоп виконавець взяв участь у близько 100 благодійних заходах. ХАС і його команда організували гастролі Україною з доброчинними концертами на підтримку української армії та з метою збору коштів на потреби наших військових на передовій.





Після успіху синглу “Партизани” (має понад 1,3 мільйона переглядів на YouTube та більше 360 тисяч прослуховувань на Spotify), ХАС створив міні-альбом повстанських і партизанських пісень “Історія старого Лева”. А згодом випустив сингл «Ну, постривай!» про артистів, які продовжують працювати з РФ.

Його пісні розривають чарти і набирають мільйони переглядів на YouTubе. Понад 52 тисяч слухачів на Spotify «зависають» на ТОП-ових треках ХАСа. Зокрема офіційне відео на фокус-трек з альбому «Не продам» в дуеті зі співачкою Схожа увійшло в десятку найпопулярніших і не залишало тренди YouTube.

А нещодавно ХАС потішив своїх слухачів справжнім творчим подарунком – релізом нового повноцінного альбому «0322», треки з якого Ви матимете змогу почути вживу вже зовсім скоро.





Це буде особливий музичний вечір-зустріч з людьми, яким є що разом згадати, чим поділитися і про що помовчати, з ким ніколи не забудеш ким ти є направді. “Ти той, ким ти є, коли залишаєшся щирим і справжнім і можеш пронести та зберегти через увесь свій шлях найцінніші уроки, які тобі дало життя”, – переконаний артист.

Не пропустіть драйвовий і водночас надзвичайно атмосферний концерт репера ХАСа у Тернополі! Його висока емоційна концентрація аж зашкалюватиме.

Приходьте і відчуйте!