09:01 | 31.05.2021
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Афіша Тернополя 

У Тернопільській книгозбірні презентують унікальну виставку

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В рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей в рамках інклюзивного проєкту «Світ один на всіх» відбудеться відкриття виставки творчих робіт сестер Ольги та Марії Загребельних «Натхнення має земне тяжіння».

         Марія презентує надзвичайно милі та м’якенькі в’язані іграшки, а Оля – майстерні картини в стилі «алмазна мозаїка».

         Дівчата проживають у мальовничому селі Кривки, що на Теребовлянщині. Увесь вільний час присвячують улюбленим справам, які стали для них захопленням, відрадою і заробітком одночасно.

         Відкриття виставки відбудеться 1 червня, об 11.00 за адресою: вул. Коперника, 17 – дворик Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

 

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

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