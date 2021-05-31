У Тернопільській книгозбірні презентують унікальну виставку

В рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей в рамках інклюзивного проєкту «Світ один на всіх» відбудеться відкриття виставки творчих робіт сестер Ольги та Марії Загребельних «Натхнення має земне тяжіння».

Марія презентує надзвичайно милі та м’якенькі в’язані іграшки, а Оля – майстерні картини в стилі «алмазна мозаїка».

Дівчата проживають у мальовничому селі Кривки, що на Теребовлянщині. Увесь вільний час присвячують улюбленим справам, які стали для них захопленням, відрадою і заробітком одночасно.

Відкриття виставки відбудеться 1 червня, об 11.00 за адресою: вул. Коперника, 17 – дворик Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей