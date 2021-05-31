На реставрацію Чортківського замкую передбачено 17,5 мільйонів гривень

На першу чергу реставрації Чортківського замку у межах програми “Велика реставрація” передбачено 17,5 мільйонів гривень.

27 – 30 травня на Тернопільщині презентували туристичні маршрути регіонального проекту «Мандруй Україною. Тернопільщина». Заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк разом із представниками туристичної сфери та журналістами оглянули найцікавіші туристичні локації Тернопільщини.

Вже наступного року до оновлених туристичних маршрутів включатимуть Чортківський замок, зведений наприкінці XIV століття. Поки що, фортифікаційні споруди закриті для відвідувачів через аварійний стан.

“Перша черга реставраці – надбудова даху. Перекривши замок ми зможемо зберегти його від подальших руйнувань та відкрити для туристів. Адже наразі замок перебуває в аварійному стані, відтак заборонений для відвідування. Така велика сума на його реставрацію виділяється вперше. Ми сподіваємось, що згодом, буде можливість облаштувати ще й підземелля замку та відкрити тут ще кілька маршрутів для туристів», – сказав заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко .

Перший етап реставрації планують завершити до 500-ї річниці заснування Чорткова, яку відзначатимуть наступного року.

Нагадаємо, 21 травня міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цьогоріч у межах програми “Велика реставрація”.

До переліку проєктів, які відреставрують у 2021 році, увійшли два замки Тернопільщини: Збаразький та Чортківський.