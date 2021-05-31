У Тернопільські ОДА роз’яснили хто може отримати житлові субсидії

Уряд вніс корективи у правила отримання субсидії. Нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви та декларації.У Тернопыльськы ОДА розяснили

Як зазначає заступник директора департаменту соцзахисту Тернопільської ОДА Олег Воронка, що є певні категорії домогосподарств, які повинні звернутися до органів місцевого управління соціального захисту із відповідною заявою.

«Є певні категорії домогосподарств, яким необхідно звернутися за призначення субсидії з травня поточного року. Зокрема, це стосується тих, які в опалювальний період 2020/21 років отримували житлові субсидії у грошовій безготівковій формі. Цим людям треба буде подати нові заяви і декларації. Адже з травня субсидії будуть виплачуватися лише в готівковій формі», – розповідає Олег Воронка.

Нові зміни також торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла, зокрема: якщо у власності є кілька (більше двох) квартир, то субсидія призначена не буде; якщо є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить отримати допомогу. Так само, якщо є ще одне житло на правах спільної сумісної, або спільної часткової власності з іншими людьми, а також ті, що знаходяться в сільській місцевості, то субсидія буде.

Збільшено розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень.

Таким чином, з 1 травня поточного року всі, хто буде отримувати субсидію, будуть отримувати її в готівкових коштах. Заяви можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн, поштою або через відповідальних осіб територіальних громад або працівників ЦНАП.

Також, як додає Олег Воронка, субсидія не буде призначатися при наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Тому, домогосподарства, які планують отримати субсидію, повинні погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію цієї заборгованості.