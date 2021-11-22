У Тернополі шукають “святих Миколаїв”

“Щорічна благодійна акція “Святий Миколай дітям Тернопілля” стартувала.

Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітей А їх у нас аж 500.

Діточки чекають на цей день з нетерпінням.

Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих.

Стати помічником Святого Миколая легко та просто.

Для цього необхідно придбати солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки для дітей , або переказати кошти на рахунок благодійна організація «Тернопільський благодійний фонд «Карітас», ЄДРПОУ 21162280, Україна, м. Тернопіль, вул. Замонастирська, буд. 1, ЦФ ПАТ Кредобанк, МФО 325365, Р/р, ІВAN UA 68 3253650000002600201171387”

Ваша навіть невеличка пожертва, може стати для діток з сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах справжнім святом