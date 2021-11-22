У Тернополі шукають “святих Миколаїв”
“Щорічна благодійна акція “Святий Миколай дітям Тернопілля” стартувала.
Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітейА їх у нас аж 500.
Діточки чекають на цей день з нетерпінням.
Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих.
Стати помічником Святого Миколая легко та просто.
Для цього необхідно придбати солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки для дітей, або переказати кошти на рахунок благодійна організація «Тернопільський благодійний фонд «Карітас», ЄДРПОУ 21162280, Україна, м. Тернопіль, вул. Замонастирська, буд. 1, ЦФ ПАТ Кредобанк, МФО 325365, Р/р, ІВAN UA 68 3253650000002600201171387”
Ваша навіть невеличка пожертва, може стати для діток з сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах справжнім святом