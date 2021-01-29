З лютого у Тернополі безкоштовно навчатимуть німецької мови з “нуля”

Запрошуємо охочих вивчати німецьку мову з “нуля” на щотижневих заняттях клубу німецької мови для початківців у бібліотеці.

Заняття розпочнуться з 15 лютого та триватимуть до травня 2021 р.

Кількість занять у курсі: 30

Відбуватимуться щопонеділка з 17:00 до 19:00.

Для участі у заняттях необхідно мати квиток користувача бібліотеки на 2021 рік та оплатити реєстраційний внесоку сумі 500 грн.

Програма курсу передбачає вивчення слів та детальної граматики німецької мови, бесіди на актуальні теми, ознайомлення з культурними традиціями Німеччини, презентації та вікторини.

Деталі за телефоном: +38 068 912 16 68

Адреса: вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх