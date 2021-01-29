«Тернопільська обласна рада однією із перших в Україні відреагувала на спробу необґрунтованого підвищення тарифів», – Михайло Головко

Понад два десятки років тому українці власними зусиллями прокладали газові мережі.

А тепер вони опинилися у руках приватних олігархічних компаній, які використовують їх для здирництва українців.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Питання підняття тарифів на комунальні послуги – це соціально болюче питання, яке б’є по інтересах всіх громадян. Люди обурені такими кроками центральної влади, яка підняла ціну на газ та електроенергію, у тому числі й ввела поняття як «плата за транспортування газу». За офіційними даними, 70 % населення перебуває за межею бідності, а тому люди так боляче сприймають підняття тарифів. Неприпустимо, що зарплати не вистачає на сплату комунальних послуг, не кажучи вже про інші необхідні речі. Люди жахнулися, почувши про захмарні платіжки. Усі ми добре пам’ятаємо, хто будував газові мережі – громадяни за власні кошти. А тепер українці ще й змушені платити за транспортування газу, – зазначив Михайло Головко.

Він також розповів, що обласна рада вимагає конкретних дій від керівництва держави щодо несправедливих тарифів.

– У такий складний час Тернопільська обласна рада не могла стояти осторонь. Ми одними із перших в Україні зібралася на позачерговому засіданні, проговорили ці питання і ухвалили звернення до центральної влади. Ми не лише висловили своє обурення, але й запропонували конкретні кроки, як потрібно вирішувати цю ситуацію і що робити. Обласна рада вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення,скасувати плату за транспортування, повернутися до цін першого кварталу 20-го року – по 3,20 грн. Саме за такою ціною НАК «Нафтогаз» закупляли газ і наповнювали наші сховища. Ми звернулися до Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, аби з’ясувати, на підставі чого газові мережі перейшли у власність приватних олігархічних компаній. Також поставили питання щодо ліквідації НАК «Нафтогазу», адже це корупційна структура, яка наживається на українцях, – підкреслив Михайло Головко.