«Беверлі Хіллз DELUXE» – перші енергонезалежні котеджі від Креатор-Буд у Тернополі

Старт продажу розпочато! Котеджі на вулиці Микулинецькій збудовані.

Нові умови та обставини у країні спонукають втілювати важливі рішення, які забезпечують безперебійний доступ до електроенергії за будь-яких обставин. Автономність кожного котеджу забезпечується завдяки встановленим монокристалічним панелям виробництва Jinko, акумуляторам та інверторам DEYE. Сонячні панелі забезпечують автономне електропостачання, зменшуючи залежність від централізованих мереж, і в плані використання є екологічними, адже сонячна енергія є відновлюваним джерелом, яке не забруднює навколишнє середовище та не виділяє шкідливих викидів. Власна генерація електроенергії дозволяє значно знизити або повністю уникнути витрат на електропостачання, захищаючи від постійного зростання цін.

Кожен котедж має back yard затишний внутрішній дворик з критою терасою та газоном з можливістю влаштування мангалу чи міні басейну.

Перед кожним котеджем передбачене паркомісце для 1-2 авто.

Гнучке планувальне рішення проекту без несучих стін дає можливість адаптувати планування під потреби кожної сім’ї та втілити індивідуальний дизайнерський задум.

В архітектурі котеджів домінує лаконічний мінімалізм, запроектовані великі панорамні вікна для максимального освітлення та візуального зв’язку з природою.

Територія котеджного містечка « Беверлі Хіллз DELUXE» забезпечена охороною та контрольованим в’їздом. Запректовано великий дитячий майданчик, альтанки , передбачена лаунж зона з лежаками для тихого відпочинку та релаксу. Продуманий ландшафтний дизайн з авто поливом газону, екзотичними деревами та ароматно лавандовими вкрапленнями створює цілісну концепцію. Затишної атмосфери додаватимуть внутрішні алеї з лавками, зеленими зонами та декоративною підсвіткою.

У вечірній час територія котеджного містечка освітлюватиметься сучасними енергоефективними ліхтарями.

Ми створюємо простір для відчуття вашого комфорту, затишку та безпеки.

Кожен власник котеджу матиме можливість створити власний ландшафтний дизайн внутрішнього дворика.

У перспективі в котеджному містечку передбачений дитячий садок, кав’ярня, майданчик для занять спортом, зона барбекю з альтанками.

Котеджне містечко «Беверлі Хіллз DELUXE» Розташоване у затишному районі міста, у мікрорайоні «Березовиця», до центру 10 хвилин автівкою. Поруч садок та школа, розвинута інфраструктура, що забезпечує зручність та комфортне проживання .

Усі деталі щодо цін, планувань та умов придбання котеджів дізнавайтесь на сайті компанії

https://www.kreator-bud.com/projects/beverly-hills-deluxe

та в офісах продажу квартир, що працюють у Тернополі за адресами:

Микулинецька, 116 тел.068 002 1111 та Листопадова,1 тел.050 6527007