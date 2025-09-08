Не стало Володимира Лісового: Тернопіль втратив митця, який умів бачити світ очима дитини

8 вересня 2025 року відійшов у засвіти Володимир Михайлович Лісовий — Народний артист України, другий головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, педагог, драматург і творець театральних див.

Кажуть, що дитинство — це країна, з якої ми всі родом. Володимир Лісовий умів бачити й відчувати цей світ очима дитини. Його талант був схожий на чарівну іскру, що розпалювала казку в реальність. Він був справжнім казкарем сцени, який умів подарувати глядачам диво.

Змалку він полюбив театр завдяки своїй матері, яка відкрила йому двері у світ мистецтва. Хлопчиком відвідував драмгуртки та дитячі театри, де вперше спробував себе на сцені й зрозумів, що його покликання — служіння театру. Навчання у театральному виші дало йому не лише професійні знання, а й віру в те, що театр може змінювати людей і світ.

Починав як монтувальник і актор, та справжнє покликання відкрив у режисурі. Свою творчу діяльність розпочав у Вінниці, де отримав почесне звання «Заслужений артист України». Згодом саме Тернопіль став його другою домівкою, у якій він створив десятки вистав, кожна з яких дихала його душею. Тут митця удостоєно звання «Народний артист України».

Володимир Михайлович був не лише режисером, а й педагогом. Викладаючи акторську майстерність у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка, він умів запалювати молоді серця. Його вихованці працюють у театрах і несуть далі вогонь, який він розпалив у їхніх душах.

Для колег і глядачів Володимир Лісовий був майстром сцени та Людиною з великої літери — мудрим, добрим, вимогливим і справедливим. Для сімʼї — найкращим чоловіком, турботливим батьком та дідусем. Його дружина Віра Іванівна була поруч завжди — як вірна муза й опора.

«Головний режисер — не той, хто створює вистави, а той, хто створює театр», — говорив він. І справді, Лісовий творив не просто вистави, а атмосферу, у якій народжувалися казки й жили мрії.

Тепер він пішов у вічність, але залишив світ, де оживають ляльки, де діти вірять у добро, а дорослі знаходять у собі частинку дитинства.

Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки глибоко сумує з приводу смерті Володимира Михайловича Лісового та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам’ять Майстрові, який навчив нас любити казку і бачити диво навіть у найпростішому.