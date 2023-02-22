Блефаропластика – ідеал сучасної краси

Вікові зміни бувають у всіх людей, але іноді вони з’являються раніше, адже все залежить від способу життя, особливостей професії, генетики та багато іншого. Одним із найпомітніших місць, де ці зміни проявляються, є обличчя людини. З’являються надлишки жирової тканини, шкіра в цілому стає млявою та в’ялою, а з кожним разом складно приховати недоліки за допомогою макіяжу.

Проблему можна вирішити раз і назавжди завдяки хірургічним операціям. Наприклад, однією з них є блефаропластика, за допомогою якої можна видалити надлишки шкіри та жирової тканини з верхньої та нижньої повіки. Форма повік коригується, що дозволить покращити зовнішній вигляд шкіри навколо очей. Хірургічний розріз проходить вздовж складки верхньої повіки, видаляючи звідти грижі, жирові мішки та зайву шкіру.

Коли потрібна блефаропластика ?

Виділяють кілька причин, згідно з якими потрібно скористатися зазначеною вище операцією:

• нависання шкіри над верхньою повікою;

• надлишки шкіри або жиру під нижньою повікою;

• витрішкуватість;

• дефект повік;

• асиметрія у формі очей;

• птоз повік.

Після аналізу ситуації хірург ухвалює рішення про спосіб проведення процедури. Найчастіше обирається традиційна пластика, коли використовується скальпель і відбувається механічна дія на віки, акуратно роблячи розріз і видаляючи зайві тканини.

Також роблять лазерну блефаропластику, виключаючи контакт інструментів із віком людини. Ризик інфікування ран виключено, гарантується швидка регенерація та коагуляція судин. Третім альтернативним рішенням є електрокоагуляційна блефаропластика. Розріз створюється безконтактним способом, що також унеможливлює ризик інфікування.

Переваги блефаропластики

Фахівці клініки «Аура» попередньо готові провести консультування та огляд потенційного пацієнта. Професіонали своєї справи оцінять ситуацію та призначать час для проведення операції із застосуванням того чи іншого способу. У роботі застосовується німецький електрокоагулятор ERBE ICC 350. Деформація та болючі відчуття виключені, як і опіки або рубці.

Місце розрізу згодом відновлюється і на вигляд нагадує здорову шкіру. Розріз дуже тонкий, відповідно поява рубця виключена. Склеювання судин гарантує відсутність кровотечі, а також після операції не утворюватимуться гематоми. Перебування у стаціонарі кілька днів стане гарантом повного відновлення після операції.