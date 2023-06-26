Володимир Труш теж попав під роздачу: у голови військової адміністрації провели обшуки

Як стало відомо “Бомку” з власних джерел у начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша провели обшуки.

Зокрема, обшуки провели у нього вдома, у Рогатині, на квартирі, а також – в кабінеті.

Телефон Володимира Труша забрали, а ось самого начальника ОВА не затримували.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 червня, НАБУ провело обшуки у приміщенні Тернопільської обласної ради. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступниківголови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука, – затримали.