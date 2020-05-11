Что важно не допустить в резюме на английском

Соискатели на вакантную должность, стремящиеся устроиться в транснациональную компанию или найти работу за границей, сталкиваются с ответственной задачей – составить резюме на английском языке.

Нередко данная задача становится непреодолимым препятствием к получению заветной должности из-за допускаемых оплошностей, которые встречаются даже у тех, кто свободно владеет английским языком.

Какие же часто встречающиеся ошибки выделяют PR-менеджеры крупнейших рекрутинговых агентств?

Погрешности в оформлении

Первое, на что обратит внимание работодатель при знакомстве с резюме, – вовсе не смысл текста, а то насколько правильно и удачно он оформлен. Тут следует обратить внимание на три момента: тип шрифта, его размер и комфортное для чтения размещение.

Несмотря на то, что Times New Roman относится к классическим деловым шрифтам, более читабельными считаются Helvetica, Calibri, Arial.

Оптимальный размер символов 11 либо 12, более мелкие, как и более крупные буквы, воспринимаются хуже. Заголовок должен быть чуть больше.

Текст следует отцентрировать и настроить отступ в 1,5-2 см.

Опечатки

Опечатки – досадная оплошность, от которой, к сожалению, не застрахован никто. Но, тем не менее, одна-две опечатки, допущенные в резюме, нередко оказываются причиной отказа работодателя.

Поэтому, если мы пишем резюме на английском, стоит воспользоваться, ниже представленными, советами, которые помогут избежать опечаток:

с просьбой о написании или проверке готового документа можно обратиться в профессиональное бюро переводов;

если есть такая возможность, стоит попросить знакомого или друга, являющегося носителем языка, проверить ваше резюме;

хороший эффект оказывает и самостоятельная проверка документа, спустя несколько часов, а лучше и одного-двух дней после его написания;

перед тем, как отсылать составленный документ, его стоит распечатать – на бумаге опечатки лучше видны, чем в электронном виде;

в качестве последней проверки стоит прочитать резюме от конца до начала, что объясняется просто: обратный порядок прочтения помогает ничего не упустить.

Грамматические ошибки

В написании резюме на английском языке стоит придерживаться «золотого» правила: не уверены в правильности написания – не пишите. Нет необходимости строить сложные конструкции. Такой подход не только сэкономит место в резюме, но и позволит быть уверенным, что написали верно.

Чаще всего встречающимися ошибками в составленном на английском языке документе являются: лишний апостроф, путаница в употреблении грамматического времени и формы глаголов, заглавные буквы, где их не должно быть, серийная (еще называемая Оксфордской) запятая.

Однотипность

Ключевое правило, которого следует придерживаться, чтобы избежать максимальной схожести с десятками и сотнями резюме других соискателей, – постараться придать своему резюме индивидуальности.

Ведь, чтобы взгляд работодателя или HR-менеджера «зацепило» именно ваше резюме, оно не должно быть безликим.

И так:

Добавьте конкретики. Вместо общих фраз, старайтесь использовать цифры и факты.

При описании личных качеств избегайте чрезмерно употребляемых слов (так называемых overused words).

Постарайтесь, чтобы ваш стиль изложения содержал яркие и динамичные выражения, привлекающие к себе внимание.

В разделе «Опыт работы» основное ударение сделайте не на своих должностных обязанностях, а на личных достижениях на данном рабочем месте.

Крайности

Как чрезмерное хвастовство в резюме, так и чрезмерная скромность, у рекрутеров вызывают одинаковое чувство – недоумение. Лучшая политика – излагать факты максимально честно и прозрачно.





