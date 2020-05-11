Як воно – одружуватися у масках. Історія подружжя з Тернопільщини, яке зареєструвало шлюб під час карантину

У масках і рукавичках, без гостей і свідків. Таке весілля точно запам’ятається. Так одружилися Інна Юзюк та Михайло Кишка. Через карантин вони не переносили дати розписування. Та подружжя не засмучується, бо попереду ще – вінчання.

Інна та Михайло навчаються у Коростенській біблійній семінарії, де і познайомилися. Як зазначила наречена, це було 4 лютого минулого року. Подали заяву тоді, коли ще карантину не було, у січні цього року.

– Не знаємо, як буде далі, чи продовжуватимуть карантин, чи ні. Хочемо жити разом, одружитися, зробити весілля. У період карантину плануємо взяти шлюб, весілля, як такого, не буде. Тепер готуємося до наступного кроку – вінчання. Церемонія відбудеться 9 травня на Чернівеччині, звідки родом наречений. На ньому будуть присутні пастир, який вінчатиме, ми та наші батьки.

Під час розпису були присутні тільки вони і працівник ДРАЦСу. Як зізнається Інна, якось було дивно, але що поробиш – така вимога карантину.

– Церемонія розпису не була урочистою, тобто, без сценарію, – каже спеціаліст Шумського відділу ДРАЦС Діана Горбатюк. – Молодята одягнули маски та рукавички. У залі я вручила Інні та Михайлу свідоцтво, і вони підписалися в актових записах.

На згадку з такої карантинної, але важливої події у своєму житті, молоде подружжя зробило фото. Де мешкатимуть молодята, поки що планують і в Суражі, і на Чернівеччині. А вийде, як Бог дасть.

Як зазначила спеціаліст Шумського відділу ДРАЦС Діана Горбатюк, за час карантину відбулася одна реєстрація шлюбу. Що приємно, за цей період не було розлучень. Проте мало відбутися ще дві церемонії розпису. 4 квітня, але молодята не з’явилися і не передзвонили.

Діана Горбатюк розповіла, що заява у ДРАЦСі може зберігатися три місяці. Якщо громадяни не з’явилися за цей період, то потім вона втрачає силу. До року – якщо наречені попередили. Є пари, які довгий час перебувають за кордоном, подають заяву наперед, а розписуються тоді, коли приїжджають.

Ще було запланована реєстрація шлюбу на 25 квітня, проживають молодята у Шумську та Брикові. Вони вирішили перенести цю церемонію, коли закінчиться карантин.

Як каже Діана Горбатюк, реєстрацію шлюбу проводили тільки до карантину. Тепер у ДРАЦСі приймають заяви на шлюб і їх реєструють, але з виконанням усіх карантинних вимог. Присутніх може бути до 10 чоловік – разом з нареченими.

Джерело: ШумськINFO