Cколько налогов платят казино в Украине

Согласно Налоговому кодексу, налог НДФЛ распространяется на любой доход, полученный в нашей стране — зарплаты, депозиты, дорогие подарки вроде квартир и машин, Выигрыши в казино и лотереях не стали исключением. В украинских азартных клубах с каждого выигрыша нужно платить налог. Также для легальной работы в Украине казино обязаны приобретать лицензии.

Лицензия КРАИЛ

С момента снятия запрета на ведение игорного бизнеса в Украине в 2021 году начала работать Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. В ее обязанности входит аудит и проверки азартных клубов, которые уже работают или стремятся получить лицензию. КРАИЛ изучает финансовые возможности казино, следит за тем, чтобы все операторы работали честно и предоставляли клиентам сертифицированные продукты. Лицензионные казино:

Космолот. Золото Лото. NetGame. Parimatch и другие.

Сейчас налог на выигрыш составляет 18% от полученной суммы. Также с любого дохода, в том числе с выигрыша, с 2014 года вычитают дополнительно 1,5% — военный сбор. Эту сумму постоянно пытаются пересмотреть и уменьшить, однако результат пока не достигнут.

Стоимость лицензии

На данный момент разрешение открыть онлайн казино в Украине стоит порядка 23 млн гривен в год. Сумма периодически пересматривается, в зависимости от спроса и ситуации на рынке. ПОлучить лицензию КРАИЛ могут только проверенные ресурсы с отличной репутацией и рейтингами. Также клуб должен обеспечивать безопасность, комфортную игру, гарантировать выплаты выигрышей в полном объеме. Лицензионные клубы обязаны своевременно продлевать разрешение на деятельность.

Преимущества казино КРАИЛ

К основным преимуществам казино с украинской лицензией относят гарантированные выплаты в полном объеме, ставки в национальной валюте, сертифицированный контент. Также в таких клубах обеспечивается конфиденциальность и безопасность персональных данных. Личная информация о клиентах не передается третьим лицам, зашифрована на серверах. Играть в казино с государственной лицензией могут игроки старше 21 года. Верификация обязательна.

Международные регуляторы

Выбирая игровые площадки, лицензированные юрисдикцией Кюрасао, Мальты и другими зарубежными регуляторами, игрок освобождается от уплаты дополнительных сборов. Всю сумму выигрыша можно сразу же переводить со внутреннего счета виртуального казино на внешний баланс банковской карты или виртуального кошелька. Деньги, которые были получены на международных ресурсах, в Украине официально не признаются доходами. Поэтому налоги с таких выигрышей не уплачиваются. К таким казино относят:

Монослот,

Слотор;

Вавада;

Мелбет и др..

Упомянутые клубы также характеризуются хорошей репутацией, предлагают разные бонусы и акции. Однако не при возникновении споров с денежными вопросами решить их будет труднее чем в случае с украинскими казино с лицензией КРАИЛ.