Тернопільських ІТ-спеціалістів запрошують на зустріч в укритті

SoftServe, найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, розпочала серію заходів в укриттях під назвою «SoftServe Underground». В Тернополі подія відбудеться вже в цей четвер 15 вересня у надійному бомбосховищі івент-простору Nа пошті (вул.Коперника,4) о 18.30. Подія безкоштовна, на неї можна потрапити за попередньою реєстрацією.

Захід допоможе фахівцям з тернопільської ІТ-спільноти познайомитися ближче між собою, що особливо важливо також і спеціалістам, які переїхали в Тернопіль з інших українських міст через війну. При цьому, вони також зможуть почути доповіді від експертів на різні технічні теми:

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«Востаннє ми збирали спільноту місцевих ІТ-спеціалістів в Тернополі минулого літа. За цей час відбулось багато подій в житті кожного, все більше колег прагнули познайомитися наживу та обмінятися експертизою. Особливо в умовах війни треба вміти підтримати одне одного та не зупинятися в розвитку, наша експертиза буде важливою для відновлення української економіки. Нам особливо приємно бути з візитом в Тернополі, адже SoftServe має великі плани щодо цього міста, зовсім скоро відкриватимемо тут свій офіс», – коментує Анастасія Фролова, Country Manager, SoftServe.

Окрім обміну технічною експертизою та нетворкінгу, учасники зможуть неформально поспілкуватися після заходу, а також підтримати соціальні та благодійні ініціативи БФ «Відкриті очі», який регулярно передає гуманітарну та військову допомогу в гарячі точки.

Серія заходів «SoftServe Underground» крім Тернополя, пройшла вже в восьми містах України: Дніпро, Чернівці, Київ, Львів, Рівне, Вінниця, Ужгород та Івано-Франківськ.

Про компанію

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 13 500 співробітників працюють у 40 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Компанія має розробницькі центри у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі, Одесі, Вінниці та Хмельницькому, а також в Польщі, Болгарії, Румунії та в країнах Латинської Америки.

Компанія працює над понад 900 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.