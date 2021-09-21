Как не ошибиться в выборе компьютерной мыши?

В 70-х годах прошлого века мышка получила распространение как составляющая персонального компьютера. Сейчас она остается важным гаджетом, превосходящим по удобству и четкости подачи команд тачпады, сенсорные экраны, прочие новшества. Рассмотрим основные факторы, которыми стоит руководствоваться при покупке столь полезной мышки.

Наличие/отсутствие провода

Ранее проводные модели могли похвастаться более стабильным подключением и лучшей отзывчивостью. Технологии быстро совершенствуются, беспроводные аналоги уже не имеют перебоев в подключении или задержек относительно темпа отзыва. Все чаще даже заядлые геймеры выбирают беспроводные варианты, а для них каждое мгновение задержки может стоить понижения позиций в рейтингах. Широкий выбор беспроводных мышей есть на сайте компании Elmir. Отсутствие кабеля дает свободу движений, позволяет взаимодействовать не только с компьютером. Также исключается увеличение количество проводов на рабочем месте и внезапного повреждения контактов внутри провода.

Ценовой фактор потерял свою приоритетность, когда число беспроводных мышей на рынке увеличилось и их стоимость стала приемлемой даже при малых возможностях финансовых расходов.

Тип сенсора и еще несколько характеристик

Сенсор может быть лазерным и оптическим. Лазер быстрее и точнее считывает информацию, чем оптика, но разница этих показателей почти незаметна для среднестатистического пользователя. Профессиональные дизайнеры и геймеры могут ощущать потребность в повышенной точности воздействия. Другое преимущество лазерной мыши – неприхотливость к поверхности, возможность работать на чем угодно, хотя для оптики также ограничений мало, можно обходиться без коврика. При этом цена оптического устройства значительно ниже. Масса зависит от типа конструкции, но в большинстве случаев модели с оптическим сенсором легче лазерных.

Другие важные параметры

Также стоит обратить внимание на иные характеристики, способные существенно повлиять на уровень комфорта при использовании устройства:

размер (для работы за домашним и офисным компьютером больше подойдет большая мышь, для ноутбуков – компактная);

удобство формы;

количество и функционал дополнительных кнопок/колес;

назначение (производители учитывают нюансы применения продукции, создают разные модели под определенные цели);

подсветка (отвечает за эстетику и комфорт работы при низком освещении).

Если есть четкое понимание того, для каких задач приобретается компьютерная мышь, выбор будет несложным. Последние сомнения помогают развеять консультанты магазина, в котором планируете совершить покупку. Главное – чтобы мышка соответствовала индивидуальным потребностям.