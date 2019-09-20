Від завтра в Тернополі та області прогнозують перші заморозки

Синоптики передбачають, що завтра, 21 вересня, у Тернопільській області та в Тернополі температура повітря опуститься до 0 – 3º.





Синоптики зазначають, що вже з наступного понеділка очікується підвищення температури вдень та вночі, тобто прийде перше “бабине літо”. Ще може бути і друге, і третє. Метеорологічне літо тільки-но закінчилося минулого понеділка, коли середньодобова температура становила понад 15 градусів тепла. У вересні це лише перша хвиля похолодання.