05:24 | 21.09.2019
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Новини Тернополя 

Від завтра в Тернополі та області прогнозують перші заморозки

Irena 13 Views Прокоментуй!

Синоптики передбачають, що завтра, 21 вересня, у Тернопільській області та в Тернополі температура повітря опуститься до 0 – 3º.

Синоптики зазначають, що вже з наступного понеділка очікується підвищення температури вдень та вночі, тобто прийде перше “бабине літо”. Ще може бути і друге, і третє. Метеорологічне літо тільки-но закінчилося минулого понеділка, коли середньодобова температура становила понад 15 градусів тепла. У вересні це лише перша хвиля похолодання.

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