Как не замёрзнуть на зимней рыбалке: экипировка от носков до куртки

Холод на зимней рыбалке подбирается не сверху, а снизу и изнутри. Сидишь над лункой час, другой, почти не двигаешься — и тело тихо отдаёт тепло льду под ногами. Куртка тут спасает в последнюю очередь. Всё решает то, что под ней, и то, в чём стоят ноги.

Разберём снизу вверх — так, как оно и мёрзнет.

Ноги: с них всё начинается

Две пары носков работают лучше одной толстой. Тонкий синтетический или из мериноса отводит влагу от кожи, сверху — шерстяной для тепла. Главное не набить стопу так, чтобы в сапоге стало тесно: пережатый кровоток — и пальцы деревенеют быстрее, чем на морозе босиком.

Сапоги берите с запасом на стельку и воздушную прослойку. Для сидячей рыбалки хорошо идут ЭВА-сапоги с вкладышем на -40 — они лёгкие и держат тепло даже в статике. Кожаные зимние тоже вариант, но под них критично важен сухой носок.

База: термобельё, которое работает на вас, а не наоборот

Это слой, который большинство недооценивает. Хлопковая футболка под свитером — классическая ошибка: она впитывает пот и потом холодит тело весь день. Нужно термобельё для зимней рыбалки, которое отводит влагу и удерживает тепло.

Тут есть нюанс, отличающий рыбалку от бега. На пробежке вы двигаетесь и греетесь сами — там выигрывает тонкая синтетика. На лунке вы почти неподвижны, значит нужен тёплый слой. Меринос в этом случае приятнее: греет даже слегка влажным и не набирает запах за несколько выходов. Синтетика дешевле и сохнет быстрее. Комбинированные модели берут лучшее от обоих.

Средний слой: флис вместо свитера

Флисовая кофта весит меньше шерстяного свитера и греет не хуже. Берите с высоким воротником — шея отдаёт ощутимую часть тепла. Если мороз серьёзный, под флис можно добавить тонкий утеплённый жилет: он греет корпус, не сковывая рук при подсечке.

Внешний слой: ветер — главный враг

Даже лёгкий ветерок на льду сводит на нет все предыдущие слои. Нужна куртка, которая держит ветер и не промокает от мокрого снега. Зимние костюмы-поплавки — отдельный разговор: они и греют, и спасают, если лёд подведёт. Для пешей рыбалки без риска провалиться хватит качественного мембранного костюма.

Голова, шея, руки

Шапка с флисовой подкладкой, бафф на шею, варежки с откидными пальцами — чтобы перевязывать снасть, не оголяя всю кисть. В карман не помешает пара химических грелок: кинуть в варежки или сапоги, когда приморозит не на шутку.

Три ошибки, из-за которых мёрзнут даже в дорогой одежде

Хлопок в любом слое. Тесная обувь «чтобы теплее». И перегрев по дороге к водоёму: если вы вспотели, пока шли с пешнёй через поле, на месте этот пот превратится в холод. Идите слегка недоодетыми, а утепляйтесь уже на лунке.

Тепло на зимней рыбалке — это не одна тёплая куртка, а система, где каждый слой делает своё. Соберёте её правильно — и просидите до темноты, думая о клёве, а не о пальцах.