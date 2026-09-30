У Хоросткові втретє за короткий час горіло стихійне сміттєзвалище

У Хоросткові знову виникла пожежа на стихійному сміттєзвалищі. 29 вересня вогонь охопив близько 0,5 гектара відходів.

До гасіння пожежі, крім рятувальників, залучили значну кількість додаткової техніки комунального підприємства — автоцистерни, трактор та бульдозер.

Це вже не перша пожежа на цьому сміттєзвалищі за останні дні. 20 вересня тут горіли відходи на площі 450 квадратних метрів. А вже 22 вересня рятувальники знову виїжджали на це ж місце через повторне займання.

Як пояснював «Погляду» речник ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін, пожежі на сміттєзвалищах складні для гасіння, оскільки осередки горіння можуть залишатися всередині шару відходів і повторно займатися навіть після ліквідації полум’я на поверхні.