Жодної бійки між українцем і росіянином не було: ізраїльські ЗМІ назвали громадянство пілотів Flydubai

Ізраїльські ЗМІ: пілоти Flydubai не були українцем і росіянином — капітан з ОАЕ, другий пілот з Оману

Жодної бійки між українцем і росіянином на борту літака Flydubai не було. За даними ізраїльських ЗМІ, які з’явилися після повідомлень про інцидент на рейсі FZ1073, капітан літака є громадянином Об’єднаних Арабських Еміратів, а другий пілот — громадянином Оману.

Літак Flydubai виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва 30 вересня. Під час польоту екіпаж передав сигнал 7700, який означає загальну надзвичайну ситуацію, а згодом — код 7500, що може свідчити про незаконне втручання або спробу захоплення літака. Після цього Boeing 737 змінив маршрут і здійснив посадку в Табуку, Саудівська Аравія. Усі пасажири та члени екіпажу перебувають у безпеці.

За попередніми даними, причиною сигналів стала фізична сутичка між двома пілотами в кабіні. Ізраїльський посадовець повідомив Reuters, що йшлося саме про бійку, а не про захоплення літака.

Пасажири розповідали про крики з кабіни. Одна з пасажирок заявила, що бачила кров і чоловіка з ножем, який напав на одного з пілотів. Водночас ці деталі наразі не отримали повного офіційного підтвердження.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що у сутичці нібито брали участь пілоти українського та російського походження. Ізраїльські медіа згодом оприлюднили іншу інформацію щодо їхнього громадянства.

Авіакомпанія Flydubai підтвердила, що під час рейсу стався інцидент, і повідомила про безпечну посадку літака в Табуку. Подальші подробиці компанія обіцяла повідомити після отримання підтвердженої інформації.