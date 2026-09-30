У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

У Товстенській громаді внаслідок пожежі загинув 60-річний чоловік: поліцейські встановлюють обставини

29 вересня близько 20:00 до співробітників відділення поліції №4 міста Заліщики надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селі Слобідка.

На місце події виїхали рятувальники ДСНС та поліцейські. Пожежу ліквідували, однак під час гасіння в будинку виявили тіло 60-річного господаря без ознак життя.

Попередньо встановлено, що пожежа, ймовірно, виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини події.