Рубали ліс у заповіднику ті, хто мав би його охороняти – судитимуть 6 учасників організованої групи на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка займалася незаконною вирубкою лісу у заповіднику «Медобори». Її учасникам інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу, вчинені у заповіднику, організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки).

За даними слідства, організована група діяла під керівництвом начальника одного з відділень заповідника «Медобори» разом із співорганізатором – інспектором з охорони природно-заповідного фонду та 4 спільниками.

Учасники схеми у період з листопада 2025 року по березень 2026 року систематично вирубували дерева на природоохоронній території. Всупереч забороні будь-якої діяльності в межах природно-заповідного фонду зрізали дуби, ясени, берест та модрину. Посадовці заповідника підбирали конкретні ділянки для незаконної порубки, забезпечували доставку бензопил, паливно-мастильних матеріалів та спецтехніки. До виконання робіт залучали місцевих жителів.

Здійснювали транспортування, маскування пнів зрубаних дерев та подальший збут незаконно добутої деревини місцевим підприємцям.

Такими діями спричинили шкоду навколишньому природному середовищу на суму понад 6,1 млн грн.

У березні посадовцям заповідника «Медобори» та їхніх спільниким повідомлено про підозри, у серпні – нові у складі організованої групи.



Досудове розслідування – слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

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