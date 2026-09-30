Шукала житло в оренду й втратила 9 тисяч гривень: у Тернополі жінка стала жертвою шахраїв

Жителька Тернополя втратила 9 тисяч гривень, шукаючи житло в оренду.

До поліції звернулася 40-річна тернополянка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства.

За словами заявниці, вона знайшла на онлайн-сервісі оголошення про оренду житла. Невідома особа під приводом здачі помешкання переконала жінку перерахувати кошти. Потерпіла самостійно переказала 9 тисяч гривень на банківський рахунок, після чого зв’язок із нібито орендодавцем зник.



За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетну особу.



Правоохоронці закликають не перераховувати передоплату за житло, не оглянувши його та не перевіривши документи власника. Будьте уважні під час онлайн-угод.







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