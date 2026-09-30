Захищаючи Україну загинув молодий захисник Микола Микуляк з Тернопільщини
21 вересня 2026 року загинув наш односельчанин, Захисник України — Микуляк Микола Миколайович, 4 вересня 1998 року народження, житель села Млинки. Повідомляють на сторінці села Стінка.
Микола загинув поблизу населеного пункту Землянки Чугуївського району Харківської області, захищаючи Україну та кожного з нас.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Нехай світла пам’ять про нашого земляка назавжди залишиться в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України!🕯️🇺🇦