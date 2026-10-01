Тернопільщина втратила захисника Олександра Кусого

Помер наш земляк Олександр Кусий, 1986 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровский.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.

Зустріч Захисника України відбудеться завтра, 1 жовтня, о 14:30 у Сквері Героїв.

Траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці.

Після спільної молитви колона попрямує до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Заруддя, де відбудеться парастас.

Чин похорону – 2 жовтня об 11 годині.

Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Олександра Кусого в останню земну дорогу.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України!