10:16 | 1.10.2026
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Олександра Кусого

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Помер наш земляк Олександр Кусий, 1986 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровский.

💔 Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.
🚔✝️ Зустріч Захисника України відбудеться завтра, 1 жовтня, о 14:30 у Сквері Героїв.
Траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці.
Після спільної молитви колона попрямує до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Заруддя, де відбудеться парастас.
🙏✝️ Чин похорону – 2 жовтня об 11 годині.
Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Олександра Кусого в останню земну дорогу.

🇺🇦 Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

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