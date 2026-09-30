На Тернопільщину повертається загиблий захисник Михайло Блищак

Сьогодні Бучацька громада зі скорботою зустрічає Захисника — Михайла Блищака, який повертається додому назавжди.

Михайло Іванович Блищак народився 12 жовтня 1975 року та проживав у селі Русилів Золотопотіцької громади.

Військовослужбовець, стрілець — помічник гранатометника 2-го штурмового, 23 червня 2024 року прийняв свій останній бій під час бойових дій поблизу населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області.

Орієнтовно об 11:00 траурний кортеж вирушить із Тернополя та прямуватиме до Бучацької громади, повідомляють у міській раді.

Просимо жителів громади, за можливості, вийти вздовж маршруту та віддати останню шану Захиснику, який віддав своє життя за Україну.

Сьогодні рідна земля приймає свого Героя. Люди виходять, щоб віддати Михайлу останню шану, схилити голови у скорботі та подякувати за його мужність і жертовність.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Захисника.

Щирі співчуття рідним і близьким Михайла. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою!