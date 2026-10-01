Проникаюче ножове поранення: на Тернопільщині дружина ледь не вбила чоловіка

На Тернопільщині жінка вдарила чоловіка ножем: 70-річний потерпілий у важкому стані

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доправили 70-річного жителя одного із сіл Тернопільського району з проникаючим ножовим пораненням.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловікові завдала його дружина. Жінка вдарила чоловіка ножем, один із ударів спричинив проникаюче поранення.

Потерпілого прооперували. Його стан медики оцінюють як важкий.

За попередніми даними, між подружжям тривалий час існували неприязні відносини, що, ймовірно, стали причиною події. Поліцейські встановлюють усі обставини.

Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — незакінчений замах на умисне вбивство.

Триває досудове розслідування.