На війні обірвалося життя захисника Йосифа Медведя з Тернопільщини

І знову біль… І знову страшна звістка чорним крилом огорнула зборівську громаду, повідомляє міський голова Руслан Максимів.

З глибоким скорботним болем повідомляємо про загибель нашого земляка, мужнього Захисника України – жителя села Тустоголови Медведя Йосифа Михайловича (05.12.1970 р. н.).

Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України. Він віддав найдорожче – власне життя – за свободу й незалежність нашої держави, за мирне майбутнє кожного з нас.

Важко прийняти цю страшну втрату…

Важко знайти слова, які могли б передати весь біль цієї трагедії. Та пам’ять про Героя житиме вічно в серцях тих, хто його знав, та в історії нашої України.

У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника.

Розділяємо разом із вами біль цієї непоправної втрати.

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Вічна пам’ять і вічна слава Герою України! 🕯️