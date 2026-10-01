13-річний хлопець катався на електросамокаті на задньому колесі: чим це завершилося для його матері

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому хлопець виконував небезпечні маневри на електросамокаті — рухався на задньому колесі та без захисного спорядження.

Особу встановили. Ним виявився 13-річний школяр однієї з місцевих шкіл.

Інспекторка служби освітньої безпеки спільно з директором школи провели з підлітком профілактичну бесіду. Йому нагадали про правила безпечного користування електросамокатом, необхідність дотримання Правил дорожнього руху та використання захисного спорядження. До навчального закладу також запросили матір хлопця.

Однак профілактичною бесідою справа не завершилася.

Оскільки неповнолітній порушив вимоги Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, які регламентують користування персональними легкими електричними транспортними засобами, на матір склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП — неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Правоохоронці закликають батьків говорити з дітьми про безпеку та контролювати, як вони поводяться на дорозі й у соцмережах.