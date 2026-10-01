В’ячеславу Зінченку, якого визнали винним у вбивстві Ірини Фаріон, призначили довічне ув’язнення

У четвер, 1 жовтня, Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок у справі про вбивство мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. В’ячеслава Зінченка суд визнав винним та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи — Зінченко має виплатити їй 5 мільйонів гривень моральної шкоди.

Зінченка обвинувачували в умисному вбивстві Ірини Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості — за пунктами 8, 14 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Також йому інкримінували незаконне поводження з вогнепальною зброєю — частина 1 статті 263 КК України.

Ірину Фаріон смертельно поранили ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика. Після вогнепального поранення вона померла в лікарні.

25 липня 2024 року у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного на той час В’ячеслава Зінченка. Відтоді він перебуває під вартою.

Судовий розгляд справи по суті розпочався у лютому 2025 року. Загалом суд дослідив матеріали 30 томів справи та провів понад 80 судових засідань. Судові дебати завершилися 17 вересня 2026 року, після чого колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Під час судового розгляду Зінченко відмовився давати показання. Захист також заперечував висунуті обвинувачення. У день оголошення вироку біля будівлі Шевченківського районного суду Львова посилили охорону, а рух вулицею біля суду обмежили. У залі суду були донька Ірини Фаріон Софія Особа, прокурори та адвокати сторін.

1 жовтня суд оголосив рішення, яким визнав В’ячеслава Зінченка винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та призначив довічне позбавлення волі. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов Софії Особи та постановив стягнути із засудженого 5 мільйонів гривень моральної шкоди.