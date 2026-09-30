Одна з найбільш пожежонебезпечних зон Тернополя: на Тарнавського знову горів дачний будинок

29 версеня у Тернополі на вулиці Генерала Мирона Тарнавського горів закинутий дачний будинок. Вогнем знищено будівлю, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Причина пожежі встановлюється.

Це не перша пожежа на території колишнього дачного кооперативу. За інформацією Суспільного, з посиланням на рятувальників, лише у 2026 році на цій території 33 рази гасили вогонь. У ДСНС її називають однією з найбільш пожежонебезпечних зон Тернополя.

Зокрема, 30 серпня там за один день виникли три пожежі у дачних будинках. О 11:27 горіла закинута дача площею 20 квадратних метрів — будівлю знищило вогнем. О 12:16 рятувальники гасили ще одну дачу площею 10 квадратних метрів. Третя пожежа сталася цього ж дня о 15:46.

Пожежі на цій території фіксували також 25 серпня, 30 червня, 28 червня та 22 травня. У різних випадках вогонь пошкоджував або знищував частини дачних будинків та майно.

Причини цих пожеж у повідомленнях рятувальників не встановлені або не зазначені.