На Тернопільщині попереджають про критичне зниження рівнів води у річках

На річках Тернопільщини протягом 1–15 жовтня прогнозують подальше зниження рівнів води. Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр.

Попередження стосується річок басейну Дністра, зокрема на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей.

У цей період утримуватиметься малоінтенсивне зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень, місцями — нижче за них.

Також очікується подальше зменшення водності річок до критеріїв маловоддя та нижче за них. На більшості ділянок річок зі значним заростанням русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок можливе зниження водності до повної відсутності стоку.

Укргідрометцентр визначив ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Попередження також поширюється на річки басейнів Сяну, Західного Бугу, суббасейнів Прип’яті та Тиси в інших областях України.