На Тернопільщині рятувальники витягнули їжака з палаючого сміття та допомогли котам на деревах

Рятувальники Тернопільщини допомагають не лише людям, а й тваринам, які опинилися у небезпеці.

Під час пожежі стихійного сміттєзвалища у Хоросткові надзвичайники серед палаючого сміття та сухої трави виявили їжака. Тваринку винесли з небезпечної зони у безпечне місце.

Водночас у Тернополі та Кременці рятувальники допомогли котам, які забралися на дерева й не могли самостійно спуститися. Обох тварин безпечно повернули на землю.

У Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області наголошують, що для надзвичайників важливе кожне життя.