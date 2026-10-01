Тарифи на тепло в Тернополі 2026: скільки платитимуть мешканці

30 вересня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води на 2026/2027 тарифний рік. Для населення вартість послуг не зміниться.

Мешканці Тернопільської громади й надалі сплачуватимуть 1 718,39 грн за 1 Гкал теплової енергії з ПДВ. Це становить близько 46% економічно обґрунтованої вартості тепла.

Необхідність перегляду тарифів пов’язана з вимогами законодавства щодо їх щорічного встановлення, завершенням 1 жовтня 2026 року дії чинного рішення, а також зміною складових витрат та обсягів виробництва, транспортування і постачання теплової енергії.

Скільки платитимуть тернополяни за тепло

Економічно обґрунтований тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення становить 3 636,25 грн/Гкал з ПДВ.

Водночас для мешканців діятиме тариф 1 718,39 грн/Гкал з ПДВ. Різницю між фактичною вартістю послуги та тарифом для населення компенсують підприємству з міського бюджету.

Тариф для населення застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, відповідно до вимог законодавства.

Станом на 30 вересня заборгованість державного бюджету з відшкодування різниці в тарифах становить близько 880 млн грн.

Гаряча вода також не подорожчає

Для населення тариф на послугу з постачання гарячої води також залишається без змін — 80,58 грн за 1 куб. м з ПДВ.

Для приготування гарячої води підприємство закуповує холодну воду за тарифом 46,15 грн за 1 куб. м з ПДВ. Водночас у тарифі на гарячу воду для населення вартість холодної води становить 17,58 грн за 1 куб. м з ПДВ, або 38% від закупівельної вартості.

Понижуючий коефіцієнт для послуги з постачання гарячої води становить 0,36. Таким чином, тариф для населення покриває приблизно третину економічно обґрунтованої вартості послуги.

Якими будуть економічно обґрунтовані тарифи для інших споживачів

Окремі економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію та послуги з її постачання встановили для бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій.

Середньозважений одноставковий економічно обґрунтований тариф на послугу з постачання теплової енергії становитиме:

для населення — 3 636,25 грн/Гкал з ПДВ — на 11,3% більше від чинного економічно обґрунтованого тарифу;

— на 11,3% більше від чинного економічно обґрунтованого тарифу; для бюджетних установ — 5 331,13 грн/Гкал з ПДВ — зростання на 7,5%;

— зростання на 7,5%; для інших споживачів — 4 901,34 грн/Гкал з ПДВ — зростання на 8,1%.

Різниця у рівні зростання економічно обґрунтованого тарифу, зокрема, пов’язана з вартістю паливної складової. Для населення вона становить 1 068,08 грн/Гкал, для бюджетних установ — 2 565,20 грн/Гкал, для інших споживачів — 2 194,99 грн/Гкал.

Це пов’язано з різними цінами на природний газ.

Унаслідок зміни цін, тарифів та інших складових витрат сумарна планова тарифна вартість по підприємству зростає на 188,2 млн грн з ПДВ на рік.

Зокрема, по населенню зростання становить 151,8 млн грн, по бюджетних установах та релігійних організаціях — 33,3 млн грн, по інших споживачах — 3,1 млн грн.

Рішенням також передбачені одноставкові та двоставкові тарифи. Двоставковий тариф складається зі змінної частини — плати за фактично спожиту теплову енергію — та постійної частини, пов’язаної з приєднаним тепловим навантаженням.

Окремо встановлено тарифи для будинків з автономними системами теплопостачання на вул. Броварній, 47, вул. Галицькій, 34, вул. Лозовецькій, 20, вул. Фабричній, 1 і 2 та вул. Студинського.

Таким чином, з 1 жовтня 2026 року для населення Тернопільської громади тарифи на тепло та гарячу воду не змінюються. Мешканці й надалі сплачуватимуть 1 718,39 грн/Гкал з ПДВ за тепло та 80,58 грн за 1 куб. м з ПДВ за гарячу воду.