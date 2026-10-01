Віктор Гудь очолив Гусятинський фаховий коледж ТНТУ: що відомо про нового директора

Віктор Гудь призначений директором ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя». До цього він працював заступником Гусятинського селищного голови.

Про призначення повідомили у Гусятинській селищній територіальній громаді.

Віктор Гудь Зіновійович у 2020–2026 роках був заступником Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

Водночас новий директор уже має досвід роботи в Гусятинському фаховому коледжі. У 2005–2007 роках він працював там викладачем технічних дисциплін, а з 2007 до 2017 року — заступником директора з навчальної роботи.

У 1998 році Гудь закінчив Гусятинський коледж ТДТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». У 2001 році здобув кваліфікацію інженера-механіка в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

У 2006 році захистив дисертацію за спеціальністю «Технологія машинобудування». У профілі ТНТУ Віктор Гудь зазначений як доктор технічних наук, професор; у 2022 році йому присвоєно вчене звання доцента.

Після роботи в коледжі у 2017–2020 роках він працював доцентом кафедри автомобілів ТНТУ. Також проходив професійні стажування у Польщі.

Віктор Гудь є автором та співавтором наукових праць і патентів у галузі машинобудування, а також співавтором навчального посібника «Креслення. Частина ІІІ. Машинобудівне креслення».

На місцевих виборах 2020 року Гудь балотувався до органу місцевого самоврядування. У даних Центральної виборчої комісії він був зазначений як член політичної партії «Європейська Солідарність» та доцент кафедри автомобілів ТНТУ.

Новий директор також є одним із засновників та директором громадської організації «Добробут краю».