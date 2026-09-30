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Новини Тернополя 

У Тернополі проведуть благодійний ярмарок на підтримку військових

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1 жовтня на Театральному майдані Тернополя відбудеться благодійний ярмарок. Захід триватиме з 12:00 до 15:00.

Ярмарок організовують спільно з ALTERA school. Діти підготували вироби ручної роботи, підсвічники та смаколики. Організатори також привезуть випічку та хендмейд.

Кошти, зібрані під час ярмарку, спрямують на підтримку військових 241-ї бригади на Запорізькому напрямку та 105-ї бригади ТрО.

Організатори запрошують тернополян відвідати ярмарок разом із дітьми та друзями.

Де: Театральний майдан, Тернопіль.
Коли: 1 жовтня, 12:00–15:00.

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