У Тернополі проведуть благодійний ярмарок на підтримку військових
1 жовтня на Театральному майдані Тернополя відбудеться благодійний ярмарок. Захід триватиме з 12:00 до 15:00.
Ярмарок організовують спільно з ALTERA school. Діти підготували вироби ручної роботи, підсвічники та смаколики. Організатори також привезуть випічку та хендмейд.
Кошти, зібрані під час ярмарку, спрямують на підтримку військових 241-ї бригади на Запорізькому напрямку та 105-ї бригади ТрО.
Організатори запрошують тернополян відвідати ярмарок разом із дітьми та друзями.
Де: Театральний майдан, Тернопіль.
Коли: 1 жовтня, 12:00–15:00.