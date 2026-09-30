У Кременці 1 жовтня проведуть патріотичну ходу до Дня захисників і захисниць України

1 жовтня о 15:00 у Кременці відбудеться патріотична хода, присвячена Дню захисників і захисниць України.

Місце збору: площа міста.

Це буде спільна хода на знак вдячності та шани нашим захисникам і захисницям, вшанування пам’яті полеглих Героїв і Героїнь, підтримки родин зниклих безвісти та військовополонених.

Запрошуємо долучитися жителів громади та гостей міста, родини військовослужбовців, ветеранів, представників громадськості, учнівську та студентську молодь, духовенство.

Разом висловимо вдячність тим, хто боронить нашу свободу, і вшануємо тих, хто віддав за неї найдорожче.