Тернопільщина втратила захисника Андрія Мединського

30 вересня 2026 року відійшов у вічність мешканець села Остальці військовослужбовець Мединський Андрій Миколайович, 09.09.1979 року народження, повідомляє теребовлянська міська рада.

Із квітня 2022 року до серпня 2025 року Андрій Мединський проходив військову службу та захищав Україну у складі Збройних сил України.

У покійного залишилися мама та донька.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія Мединського. Розділяємо ваш біль і скорботу. Нехай Бог дасть сили пережити цю важку втрату.

Парастас за покійним відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 20:00 за адресою с. Остальці, вул. Центральна.

Чин похорону проведуть завтра, 1 жовтня, о 12:00 за цією ж адресою.

Вічна та світла пам’ять!