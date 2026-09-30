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Тернопільщина втратила захисника Андрія Мединського

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30 вересня 2026 року  відійшов у вічність мешканець села Остальці військовослужбовець Мединський Андрій Миколайович, 09.09.1979 року народження, повідомляє теребовлянська міська рада.
🪖Із квітня 2022 року до серпня 2025 року Андрій Мединський проходив військову службу та захищав Україну у складі Збройних сил України.
У покійного залишилися мама та донька.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія Мединського. Розділяємо ваш біль і скорботу. Нехай Бог дасть сили пережити цю важку втрату.
Парастас за покійним відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 20:00 за адресою с. Остальці, вул. Центральна.
Чин похорону проведуть завтра, 1 жовтня, о 12:00 за цією ж адресою.
Вічна та світла пам’ять!🕯️

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