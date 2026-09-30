Через несправність котельні у Тернополі без гарячої води залишаться десятки будинків

У Тернополі 30 вересня тимчасово призупинили роботу котельні на вул. Київській через несправність регулятора тиску газу. Через це абоненти котельні залишилися без гарячого водопостачання. У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомили, що відновити роботу котельні та подачу гарячої води планують уранці 1 жовтня.

Перелік адрес, які обслуговує котельня, додаємо нижче. Котельня Київська, 3с Котельня Київська, 3с

ІТП

15 Квітня,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35

15 Квітня,37,39,41,43,45

15 Квітня,1,3,3б,5,5б

15 Квітня,7,9

Київська,1,3,5,7, 9,11

Київська,16,18

Київська,4,8,10

Київська, 12, 14

Бойчуків,1,1а,17

Бойчуків,3,5,7,9,11,13,15

Куліша,8,10

Куліша,1,3,4

Симоненка,2,4,6,8,10,12,16,18,20

Симоненка,1,3,5

Куpбаса,2,4,6

Куpбаса,5,9,11

Вишнівецького,3,5,7

Вишнівецького,2,4

Моpозенка,1,3,5,7

В.Великого,3,5,7

В.Великого,4,6,10

Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14

Тарнавського,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

Тарнавського,1,2,3,4,5

Любомира Гузара,1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17

Смакули,1

Київська,6

Захисників України,1,2,3,5

Злуки,53,55,57

Любомира Гузара,10,12

Злуки 27,29,31,33,35,39,41,43