Фальшиві діагнози родичам для відстрочки: судитимуть директора лікарні на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунальної районної лікарні. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, службове підроблення та одержання неправомірної вигоди.

За даними досудового розслідування, у липні 2025 року до директора лікарні звернулася місцева жителька, син якої невдовзі мав досягти 25-річного віку. Жінка хотіла забезпечити йому виїзд за межі України. Посадовець погодився допомогти за 5 тисяч доларів США.

У грудні 2025 року директор видав жінці два завідомо неправдиві висновки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), у яких зазначалося, що вона нібито потребує постійного стороннього догляду.

Після отримання документів жінка передала директору обумовлені кошти у приміщенні лікарні. На підставі висновків ЛКК її син оформив догляд та отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Попри наявність цих документів, сину замовниці відмовили у перетині державного кордону України.

У квітні директору лікарні повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Повідомлення прокуратури про підозру директору лікарні

Під час подальшого досудового розслідування правоохоронці виявили інші факти протиправної діяльності керівника медичного закладу.

За даними слідства, упродовж 2025 року він виготовив ще 15 завідомо неправдивих висновків ЛКК про потребу осіб у постійному сторонньому догляді. Військовозобов’язані жителі області використали ці документи для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації.

Директору лікарні інкримінують ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.