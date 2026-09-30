Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Сергій Стець з Тернопільщини

Знову сумна звістка для Бережанської громади… Міська рада сповіщає про загибель нашого земляка, уродженця м. Бережани Сергія СТЕЦЯ.

Сергій СТЕЦЬ народився 23 травня 1972 року в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. Після школи вступив у Чернівецький університет. Працював у газовому господарстві. У 1999 році переїхав на постійне місце проживання в м. Дубно Рівненської області, де працював на місцевих підприємствах.

Восени 2024 року призваний до лав ЗСУ.

З 20 травня 2025 року вважався зниклим безвісти. Як з’ясувалося пізніше, цей день був днем його загибелі.

Матрос СТЕЦЬ Сергій Олегович (23.05.1972 р. – 20.05.2025 р.), номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти військової частини А3821 загинув 20 травня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Запоріжжя, Донецької області. Був відданим присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок за Україну, її свободу та незалежність.

За волею родини тіло буде поховано в рідних Бережанах.

В смутку та горі залишився брат.

Зустріч тіла загиблого Героя Сергія СТЕЦЯ відбудеться 2 жовтня, у пʼятницю, приблизно о 11:45 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно 11:45-12:00 год за маршрутом: вул. Тернопільська, Чорновола, Площа Ринок до Церкви Пресвятої Трійці.

Чин похорону розпочнеться 2 жовтня, у пʼятницю, о 12:00 год. в Церкві Пресвятої Трійці м. Бережани.

Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих провести в останню путь Сергія, від Фарного костелу на кладовище с. Рай буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!