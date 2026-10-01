Незаконно передали понад 9 га землі: на Тернопільщині судитимуть ексочільника Держгеокадастру

На Тернопільщині незаконно передали 9 га землі: судитимуть ексочільника Держгеокадастру та землевпорядника

На Тернопільщині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та кінцевого бенефіціарного власника землевпорядного підприємства. Їх обвинувачують у незаконному відчуженні понад 9 гектарів державної землі на території Микулинецької громади Тернопільського району.

За даними слідства, у 2020–2021 роках екскерівник Держгеокадастру не включив земельну ділянку державної власності площею понад 9 га до переліку земель для передачі у комунальну власність. Також він видав наказ про її приватизацію, хоча ця земля приватизації не підлягала.

За участі керівника землевпорядного підприємства ділянку поділили на п’ять менших наділів. Їх оформили на підставних осіб нібито для ведення особистого селянського господарства.

У подальшому через перепродаж та дарування всі п’ять ділянок опинилися у власності однієї родини, в інтересах якої, за даними слідства, діяли обидва обвинувачені.

Внаслідок незаконного відчуження земель державі завдано збитків на понад 1,5 млн грн.

Дії ексочільника Держгеокадастру кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем.

Землевпоряднику інкримінують ч. 4, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України — співучасть у зловживанні владою, що спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Львові за оперативного супроводу ДБР та УСБУ в Тернопільській області.