У жовтні частині пенсіонерів збільшать виплати: хто отримає вікову доплату

У жовтні частині пенсіонерів в Україні призначать або збільшать щомісячні компенсаційні виплати за віком. Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років, якщо загальний розмір їхньої пенсійної виплати не досягає 10 340,35 гривні. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

Розмір доплати залежить від віку:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Пенсійний фонд встановлює таку виплату автоматично, тому звертатися із заявою пенсіонерам не потрібно. Доплата призначається з дати досягнення відповідного віку.

Вікові доплати не сумуються. Якщо людина, наприклад, після досягнення 70 років отримувала 300 гривень, то після 75 років розмір доплати становитиме 456 гривень — тобто збільшення складе 156 гривень. Після досягнення 80 років доплата зросте до 570 гривень, тобто ще на 114 гривень.

Якщо день народження припадає на середину місяця, за перший місяць сума доплати може бути меншою, оскільки нарахування проводиться з дати досягнення відповідного віку.

За даними Пенсійного фонду України, встановлення вікової компенсаційної виплати не залежить від виду пенсії, закону, за яким її призначено, тривалості страхового стажу чи факту роботи.