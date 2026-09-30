«Дикий абсурд»: Олександр Філь заявив про бездіяльність тернопільської влади у питанні збереження водності річок

ГО «ЕКОАЛЬЯНС» звернулася до голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха із листом щодо невідкладних дій для збереження водності річок області. За словами голови організації Олександра Філя, у відповідь громадськість отримала, на його думку, формальну відписку за підписом заступника голови ОВА Романа Свистуна. Філь вважає, що обласна адміністрація має організувати роботу відповідних служб і допомогти територіальним громадам із проведенням необхідних заходів.

«Не хочуть чи не можуть?

ГО «ЕКОАЛЬЯНС» написала листа голові Тернопільської ОВА Тарасу Пастуху про невідкладні дії щодо збереження водності річок області. Бо ситуація критична.

Отримали дивовижну, пусту, непрофесійну відписку за підписом заступника голови ОВА Романа Свистуна:

«Для вирішення порушених вами питань обласною військовою адміністрацією запропоновано міським, селищним, сільським головам активізувати роботи по збереженню водності джерел і річок області».

Це чиста радянщина. Обласна адміністрація має у своєму підпорядкуванні служби Держгеокадастру, обласну екологічну інспекцію, обласне управління екології, Регіональний офіс водних ресурсів.

Пане Пастух, ви би мали організувати допомогу територіальним громадам через вказані служби, організувати проведення заходів.

Після того голови сільських рад пишуть на адресу громадської організації відповіді, що в них немає коштів на проведення вказаних робіт. Дикий абсурд. ОВА розписалася у небажанні займатися вирішенням проблем.

Тарасе Тимофійовичу, водні проблеми стоять другими після війни. Вам варто займатися організацією питань збереження водності та розібратися, чому ваші підлеглі не виконують свої функції.

У області до сих пір не створено моніторинговий центр, який би збирав інформацію від ОТГ про реальний стан водності.

Складається враження, що влада і не хоче, і не може. Шкода».