Не розминулись два легкових автомобілі: на Тернопільщині сталась смертельна ДТП



Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 вересня в с. Медин Скориківської територіальної громади.

Тут, близько 21.00 годин, не розминулись два легкових автомобілі «Opel Astra» та «Dewoo Lanos».

Внаслідок аварії 46-річний водій «Dewoo Lanos» отримав травми несумісні з життям та помер на місці події.

Водій іншого транспортного засобу опинився заблокованим в понівеченому авто та був врятований фахівцями ДСНС.

21-річного потерпілого, у важкому стані, госпіталізували в лікарню. Також, в «Opel Astra» перебував 50-річний пасажир, який отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований.

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