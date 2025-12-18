10:34 | 18.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Неіснуюче авто за реальні гроші: шахраї ошукали жителя Тернопільщини на понад 150 тисяч гривень

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із купівлею транспортного засобу через інтернет.

До поліції 12 грудня надйшла заява від громадянина 1958 року народження, жителя одного з міст Тернопільщини про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

Потерпілий повідомив, що на одному з популярних сайтів оголошень знайшов пропозицію про продаж автомобіля Hyundai Santa Fe 2016 року випуску за привабливою ціною. 

Продавець запевняв, що транспортний засіб перебуває за кордоном – у Республіці Польща, та пообіцяв взяти на себе всі формальності: оформлення документів, розмитнення та доставку авто в Україну.

Під час листування «продавець» переконував покупця у реальності угоди та просив здійснювати поетапні платежі, кожен з яких нібито призначався для оплати окремих послуг – завдатку, логістики, митного оформлення та інших витрат.

Чоловік погодився на умови та здійснив декілька грошових переказів на загальну суму 151 300 гривень. 

Після отримання грошей «продавець» перестав виходити на зв’язок, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений.

За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками шахрайства. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та можливі шляхи руху коштів.

Поліція застерігає:

– не перераховуйте кошти за товари, яких ви не бачили особисто;

– остерігайтеся пропозицій із «вигідною ціною» та доставкою з-за кордону;

– не довіряйте незнайомцям, які просять поетапні перекази коштів;

– перевіряйте продавців та користуйтеся лише безпечними сервісами оплати.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *