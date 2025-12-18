Неіснуюче авто за реальні гроші: шахраї ошукали жителя Тернопільщини на понад 150 тисяч гривень

Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із купівлею транспортного засобу через інтернет.



До поліції 12 грудня надйшла заява від громадянина 1958 року народження, жителя одного з міст Тернопільщини про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.



Потерпілий повідомив, що на одному з популярних сайтів оголошень знайшов пропозицію про продаж автомобіля Hyundai Santa Fe 2016 року випуску за привабливою ціною.



Продавець запевняв, що транспортний засіб перебуває за кордоном – у Республіці Польща, та пообіцяв взяти на себе всі формальності: оформлення документів, розмитнення та доставку авто в Україну.



Під час листування «продавець» переконував покупця у реальності угоди та просив здійснювати поетапні платежі, кожен з яких нібито призначався для оплати окремих послуг – завдатку, логістики, митного оформлення та інших витрат.



Чоловік погодився на умови та здійснив декілька грошових переказів на загальну суму 151 300 гривень.



Після отримання грошей «продавець» перестав виходити на зв’язок, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений.



За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками шахрайства. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та можливі шляхи руху коштів.



Поліція застерігає:



– не перераховуйте кошти за товари, яких ви не бачили особисто;



– остерігайтеся пропозицій із «вигідною ціною» та доставкою з-за кордону;



– не довіряйте незнайомцям, які просять поетапні перекази коштів;



– перевіряйте продавців та користуйтеся лише безпечними сервісами оплати.



Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







Поділіться:









