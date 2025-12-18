Президент України подарував Папі Римському різдвяну шопку від тернопільської етномайстерні
Шопку-триптих від тернопільської етномайстерні «Коза Дереза» представили під час аудієнції президента України в Папи Римського, пише Терен.
Як зазначають у майстерні, ця шопка – результат кропіткої роботи майстрів, увага до кожної деталі, повага до традицій і змістів.
Для нашої етномайстерні це велика честь і дуже особливий момент. Для нас важливо, що українське ремесло звучить на такому рівні. І ми щиро вдячні за можливість бути частиною таких історичних моментів.