Китай підтримав Венесуелу на тлі тиску з боку США

Китай заявив про підтримку Венесуели на тлі різкого посилення тиску з боку США.

Відповідна заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити блокаду підсанкційних нафтових танкерів, що в’їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмови з венесуельським колегою Іваном Гілом наголосив, що Пекін виступає проти “одностороннього цькування” та підтримує країни, які відстоюють свій суверенітет і національну гідність.

Як зазначає Bloomberg, хоча Ван Ї прямо не згадав США, його заява прозвучала менш ніж за добу після того, як Дональд Трамп повідомив у соцмережах про військово-морські кроки. Цей крок став суттєвою ескалацією зусиль Вашингтона, спрямованих на усунення соціалістичного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Голова МЗС Китаю також підкреслив, що Венесуела має право розвивати взаємовигідну співпрацю з іншими країнами, і що Китай вважає, що міжнародна спільнота підтримує позицію Венесуели.

